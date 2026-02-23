Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
Hərbi
- 23 fevral, 2026
- 09:11
İstismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla 23-27 fevral tarixlərində Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
09:17
Bakıda gül mağazasında partlayış olub, xəsarət alan yoxdurHadisə
09:11
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)Maliyyə
09:02
"Liverpul" rekorda, Məhəmməd Salah antirekorda imza atıbFutbol
08:49
Tatarıstanda sənaye zonasındakı obyektlərə PUA hücumu olubRegion
08:32
Kolumbiya Venesueladan qaz idxalına məhdudiyyətlərlə üzləşibDigər ölkələr
08:17
Foto
Həftənin ilk günü bir sıra yollarda nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:06
Mingəçevirin bir hissəsində dörd saat işıq olmayacaqEnergetika
07:42