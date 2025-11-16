Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 16 ноября, 2025
- 17:39
Министерство обороны Азербайджана опубликовало обзор деятельности за прошедшую неделю.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Последние новости
18:00
ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге ЛиванаДругие страны
17:43
Фото
В Баку состоялся Глобальный день молодежиИКТ
17:39
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
17:25
В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищейПроисшествия
17:18
В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человекаВ регионе
17:16
Подорвавшемуся на мине в Агдере жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
17:09
Греция и Украина подписали меморандум о поставках газаДругие страны
17:08
Фото
В рамках конкурса "Восхождение" организован очередной интеллектуальный турнирВнутренняя политика
16:57