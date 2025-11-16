Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Hərbi
- 16 noyabr, 2025
- 17:32
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
