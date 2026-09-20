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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 20 сентября, 2026
    • 16:19
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report представляет его:

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

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