Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 20 sentyabr, 2026
- 16:10
Müdafiə Nazirliyi ötənhəftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Son xəbərlər
18:50
Tramp Pezeşkianla görüşə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
18:48
Foto
Cəlilabadda zəncirvari qəzada biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər yaralanıbHadisə
18:31
İtaliya niqabı qadağan edir, məktəblərdə xarici şagirdlərin sayını azaldırDigər ölkələr
18:26
Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilibFutbol
18:18
Foto
Video
Xankəndidə Şəhər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilibDaxili siyasət
18:01
Emin Hüseynov: İlin sonunadək Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilirDaxili siyasət
17:56
Lüksemburq dron aşkarlanması fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirirDigər ölkələr
17:51
Qətər XİN husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını qətiyyətlə pisləyibDigər ölkələr
17:44
Video