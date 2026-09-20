İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 20 sentyabr, 2026
    • 16:10
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötənhəftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Həftəlik icmal
    Video
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Son xəbərlər

    18:50

    Tramp Pezeşkianla görüşə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    18:48
    Foto

    Cəlilabadda zəncirvari qəzada biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər yaralanıb

    Hadisə
    18:31

    İtaliya niqabı qadağan edir, məktəblərdə xarici şagirdlərin sayını azaldır

    Digər ölkələr
    18:26

    Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib

    Futbol
    18:18
    Foto
    Video

    Xankəndidə Şəhər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    Daxili siyasət
    18:01

    Emin Hüseynov: İlin sonunadək Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilir

    Daxili siyasət
    17:56

    Lüksemburq dron aşkarlanması fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    17:51

    Qətər XİN husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını qətiyyətlə pisləyib

    Digər ölkələr
    17:44
    Video

    Emin Hüseynov: Xocavənddə 1 083 ailə doğma yurduna qayıdıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti