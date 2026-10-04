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    İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2026
    • 06:20
    İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb

    İspaniya futbol üzrə yığma komandası milli komandalar arasında rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb.

    "Report"un İspaniya Kral Futbol Federasiyasına (RFEF) istinadən verdiyi məlumata görə, Luis de la Fuentenin komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Çexiya millisini 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Oyun Oviedodakı "Karlos Tartiere" stadionunda baş tutub.

    İspaniya yığmasının heyətində Lamin Yamal, Rodri və Mikel Merino fərqləniblər. Çexiya komandasının heyətində yeganə qolu Mixal Slama vurub.

    İspaniya millisi Millətlər Liqasının cari çempionatında ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb və A3 qrupunda liderliyini qoruyub.

    Komanda növbəti oyununu oktyabrın 6-da Splitdə Xorvatiyaya qarşı keçirəcək.

    Futbol üzrə İspaniya millisi Rekord göstərici UEFA Millətlər Liqası
    Сборная Испании продлила рекордную серию без поражений
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