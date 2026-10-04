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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Сборная Испании продлила рекордную серию без поражений

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 03:43
    Сборная Испании продлила рекордную серию без поражений

    Сборная Испании по футболу продлила рекордную серию без поражений среди национальных команд.

    Как передает Report со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Чехии со счетом 3:1 в III туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Встреча прошла на стадионе "Карлос Тартьере" в Овьедо.

    В составе сборной Испании отличились Ламин Ямаль, Родри и Микель Мерино. У чешской команды гол забил Михал Слама.

    Испания одержала третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги наций и продолжает лидировать в группе A3.

    Следующий матч испанцы проведут 6 октября в Сплите против сборной Хорватии.

    Сборная Испании Лига наций УЕФА
    İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb
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