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    Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcək

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 06:48
    Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcək

    Ağ Evin süni intellekt üzrə yeni işçi qrupu dörd ay ərzində texnologiyanın riskləri və imkanları barədə hesabat hazırlayacaq və federal hökumətin bu sahədəki rolunu müəyyən edəcək.

    "Report"un "The Wall Street Journal"a istinadən məlumatına görə, "Super intellekt qüvvələri" adlanan qrupa milli kəşfiyyatın direktoru Cey Kleyton rəhbərlik edir.

    Kleyton bildirib ki, "Prezident (Donald Tramp-red) dediyini tam olaraq yerinə yetirəcək bir qrupun yaradılmasına göstəriş verib: super intellektdə lider olaraq qalmağımızı və Amerika vətəndaşlarının maraqlarının hər şeydən üstün olmasını təmin etməyi", - C.Kleyton deyib.

    Ağ Evdəki mənbənin məlumatına görə, C.Kleyton ölkədə süni intellektin inkişafına cavabdeh olacaq.

    İşçi qrup potensial risklərin idarə olunması üçün əsas məsuliyyəti süni intellekt sənayesinin nümayəndələrinə həvalə etmək niyyətindədir. O, həmçinin mövcud qanunvericiliyi və Konqresin potensial tədbirlərini öyrənəcək.

    Qrupun nizamnaməsinə əsasən, o, həmçinin innovasiya və rəqabətə mane ola biləcək həddindən artıq tənzimləmədən qaçmaqla yanaşı, süni intellektin cəmiyyətlə bağlı təhdidlərinə cavab vermək üçün planlar hazırlayacaq.

    Ağ Ev (Vaşinqton) Süni intellekt (AI) Cey Kleyton
    WSJ: Белый дом за четыре месяца определит подход США к развитию ИИ
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