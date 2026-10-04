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    WSJ: Белый дом за четыре месяца определит подход США к развитию ИИ

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 05:19
    WSJ: Белый дом за четыре месяца определит подход США к развитию ИИ

    Новая рабочая группа Белого дома по искусственному интеллекту в течение четырех месяцев подготовит доклад о рисках и возможностях технологии, а также определит роль федерального правительства в этой сфере.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, группу под названием "Силы суперинтеллекта" возглавил директор Национальной разведки США Джей Клейтон.

    "Президент [США Дональд Трамп] поручил сформировать группу, которая сделает ровно то, о чем он говорил: гарантирует, что мы останемся лидерами в области суперинтеллекта и что интересы американских граждан будут на первом месте", - сказал Клейтон.

    По данным источника издания в Белом доме, фактически Клейтон будет отвечать за развитие искусственного интеллекта в стране.

    Рабочая группа намерена исходить из того, что основная ответственность за контроль возможных рисков должна лежать на представителях ИИ-индустрии. При этом она изучит действующее законодательство и возможные меры со стороны Конгресса.

    Согласно уставу группы, она также разработает планы реагирования на связанные с ИИ угрозы обществу, избегая при этом чрезмерного регулирования, способного препятствовать инновациям и конкуренции.

    Дональд Трамп Джей Клейтон Искусственный интеллект (ИИ) Белый дом
    Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcək
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