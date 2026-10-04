WSJ: Белый дом за четыре месяца определит подход США к развитию ИИ

Новая рабочая группа Белого дома по искусственному интеллекту в течение четырех месяцев подготовит доклад о рисках и возможностях технологии, а также определит роль федерального правительства в этой сфере.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, группу под названием "Силы суперинтеллекта" возглавил директор Национальной разведки США Джей Клейтон.

"Президент [США Дональд Трамп] поручил сформировать группу, которая сделает ровно то, о чем он говорил: гарантирует, что мы останемся лидерами в области суперинтеллекта и что интересы американских граждан будут на первом месте", - сказал Клейтон.

По данным источника издания в Белом доме, фактически Клейтон будет отвечать за развитие искусственного интеллекта в стране.

Рабочая группа намерена исходить из того, что основная ответственность за контроль возможных рисков должна лежать на представителях ИИ-индустрии. При этом она изучит действующее законодательство и возможные меры со стороны Конгресса.

Согласно уставу группы, она также разработает планы реагирования на связанные с ИИ угрозы обществу, избегая при этом чрезмерного регулирования, способного препятствовать инновациям и конкуренции.