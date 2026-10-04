WSJ: Белый дом за четыре месяца определит подход США к развитию ИИ
- 04 октября, 2026
- 05:19
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Новая рабочая группа Белого дома по искусственному интеллекту в течение четырех месяцев подготовит доклад о рисках и возможностях технологии, а также определит роль федерального правительства в этой сфере.
Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, группу под названием "Силы суперинтеллекта" возглавил директор Национальной разведки США Джей Клейтон.
"Президент [США Дональд Трамп] поручил сформировать группу, которая сделает ровно то, о чем он говорил: гарантирует, что мы останемся лидерами в области суперинтеллекта и что интересы американских граждан будут на первом месте", - сказал Клейтон.
По данным источника издания в Белом доме, фактически Клейтон будет отвечать за развитие искусственного интеллекта в стране.
Рабочая группа намерена исходить из того, что основная ответственность за контроль возможных рисков должна лежать на представителях ИИ-индустрии. При этом она изучит действующее законодательство и возможные меры со стороны Конгресса.
Согласно уставу группы, она также разработает планы реагирования на связанные с ИИ угрозы обществу, избегая при этом чрезмерного регулирования, способного препятствовать инновациям и конкуренции.