МО Азербайджана: Потерявшие за день 2 БПЛА армяне пытаются опровергнуть реальные факты, приводя абсурдные доводы - ФОТО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Армянская сторона, потерявшая 12 декабря в различных направлениях на линии фронта 2 Беспилотных летательных аппарата (БПЛА), вновь приводит абсурдные доводы и пытается опровергнуть реальный факт".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В информации отмечается, что представитель министерства обороны Армении пытается представить сбитые БПЛА в качестве "игрушек азербайджанских детей": "Хотя до сих пор различные официальные лица Армении неоднократно заявляли о поступлении в армянскую армию изготовленных кустарными методами беспилотников".

"На фото ясно видно, что это один из принадлежащих Армении сбитых Беспилотных летательных аппаратов. На фотографии также можно заметить военнослужащего с пультом управления в руках и стоящих вокруг него других военнослужащих.

Это в очередной раз доказывает, что военно-политическое руководство Армении пытается обмануть мировое сообщество, строя свою деятельность на лжи", - подчеркнули в министерстве обороны Азербайджана.