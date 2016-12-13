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    МО Азербайджана: Потерявшие за день 2 БПЛА армяне пытаются опровергнуть реальные факты, приводя абсурдные доводы - ФОТО

    В армянскую армию поступают изготовленные кустарными методами беспилотники

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Армянская сторона, потерявшая 12 декабря в различных направлениях на линии фронта 2 Беспилотных летательных аппарата (БПЛА), вновь приводит абсурдные доводы и пытается опровергнуть реальный факт". 

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    В информации отмечается, что представитель министерства обороны Армении пытается представить сбитые БПЛА в качестве "игрушек азербайджанских детей": "Хотя до сих пор различные официальные лица Армении неоднократно заявляли о поступлении в армянскую армию изготовленных кустарными методами беспилотников".  

    "На фото ясно видно, что это один из принадлежащих Армении сбитых Беспилотных летательных аппаратов. На фотографии также можно заметить военнослужащего с пультом управления в руках и стоящих вокруг него других военнослужащих.

    Это в очередной раз доказывает, что военно-политическое руководство Армении пытается обмануть мировое сообщество, строя свою деятельность на лжи", - подчеркнули в министерстве обороны Азербайджана. 

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