Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран

16 июля примерно в 10:00 и 13:00 подразделения вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственн

16 июля примерно в 10:00 и 13:00 подразделения вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С целью подавления обстрела был произведен ответный огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

В очередной раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран.