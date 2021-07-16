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Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран

Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран 16 июля примерно в 10:00 и 13:00 подразделения вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственн
Армия
16 июля 2021 г. 14:33
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран

16 июля примерно в 10:00 и 13:00 подразделения вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С целью подавления обстрела был произведен ответный огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

В очередной раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Armenia responsible for creating tension
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: “Gərginliyin yaradılmasına görə məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür”

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