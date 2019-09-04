Минобороны Азербайджана: Учения "Eternity-2019" продолжаются

В Центре военных игр Вооруженных сил продолжаются командно-штабные учения "Eternity-2019" с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений, участники с помощью компьютеров отрабатывают вопросы по обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, оценке обстановки, принятию мер по пресечению вероятных провокаций террористических групп, а также принятию соответствующих решений в штабах.

Оценка действий штабов батальонов союзных стран проводится по каждому вводному.