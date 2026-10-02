Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше перспективы сотрудничества

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 10:57
    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше перспективы сотрудничества

    Министр обороны Грузии Иракли Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане с целью участия в 13-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что 2 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим грузинским коллегой в городе Шуша - культурной столице Азербайджана.

    На встрече было особо подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в военной сфере вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

    Было отмечено, что регулярно проводимые между двумя странами встречи и визиты в различных форматах являются наглядным показателем высокого уровня двусторонних связей во всех направлениях, в том числе в сфере обороны.

    В завершение встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам военного сотрудничества, интенсификации совместных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше перспективы сотрудничества
    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше перспективы сотрудничества
    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше перспективы сотрудничества

    Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Азербайджано-грузинские отношения
    Фото
    Şuşada Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirləri qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər
    Фото
    Azerbaijani, Georgian Defense Ministers discuss issues of mutual interest
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    01:12

    Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA

    В регионе
    Лента новостей