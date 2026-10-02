Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше перспективы сотрудничества

Министр обороны Грузии Иракли Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане с целью участия в 13-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что 2 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим грузинским коллегой в городе Шуша - культурной столице Азербайджана.

На встрече было особо подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в военной сфере вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

Было отмечено, что регулярно проводимые между двумя странами встречи и визиты в различных форматах являются наглядным показателем высокого уровня двусторонних связей во всех направлениях, в том числе в сфере обороны.

В завершение встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам военного сотрудничества, интенсификации совместных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.