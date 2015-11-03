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    Министр Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Казахстан

    Визит продлится до 5 ноября

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ 3 ноября делегация под руководством министра обороны Азербайджанской Республики, генерала-полковника Закира Гасанова отправилась с официальным визитом в Казахстан по приглашению министра обороны республики Казахстан Имангали Тасмагамбетова. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В рамках визита предусмотрены встречи генерал-полковника З.Гасанова в министерстве обороны Казахстана, визиты в военно-учебные учреждения и военные части. 

    В ходе встреч планируется рассмотрение текущего положения и перспектив сотрудничества между двумя странами в военной, военно-учебной, военно-технической сферах, обсуждений ряда вопросов в сфере обороны и безопасности.

    Визит продлится до 5 ноября.

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