Министр Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Казахстан

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ 3 ноября делегация под руководством министра обороны Азербайджанской Республики, генерала-полковника Закира Гасанова отправилась с официальным визитом в Казахстан по приглашению министра обороны республики Казахстан Имангали Тасмагамбетова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В рамках визита предусмотрены встречи генерал-полковника З.Гасанова в министерстве обороны Казахстана, визиты в военно-учебные учреждения и военные части.

В ходе встреч планируется рассмотрение текущего положения и перспектив сотрудничества между двумя странами в военной, военно-учебной, военно-технической сферах, обсуждений ряда вопросов в сфере обороны и безопасности.

Визит продлится до 5 ноября.