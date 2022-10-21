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Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены

Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены Все потребности Азербайджанской армии будут обеспечены.
Армия
21 октября 2022 г. 17:05
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены

Все потребности Азербайджанской армии будут обеспечены.

Об этом Report заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Основной вопрос - обеспечение базовых потребностей ВС Азербайджана. Темой обсуждения является производство части из этого внутри страны и закупка, ввоз другой части в Азербайджан", - отметил он.

Х.Акар отметил, что работы в этой сфере успешно продолжаются: "В ближайшие дни будут предприняты дальнейшие шаги. Все нужды Азербайджанской армии будут обеспечены. Азербайджан станет еще безопаснее".

По его словам, основной вопрос – оборона Азербайджана: "Мы интенсивно работаем над этим вопросом, сотрудничаем, наше партнерство продолжается. В этих вопросах, как и в других, мы делаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать наших азербайджанских братьев и сестер".

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Версия на английском языке Defense Minister of Turkiye: Azerbaijani Army's all needs will be provided
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: “Azərbaycan Ordusunun bütün ehtiyacları təmin ediləcək” - EKSKLÜZİV

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