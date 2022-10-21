Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены

Все потребности Азербайджанской армии будут обеспечены.

Все потребности Азербайджанской армии будут обеспечены.

Об этом Report заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Основной вопрос - обеспечение базовых потребностей ВС Азербайджана. Темой обсуждения является производство части из этого внутри страны и закупка, ввоз другой части в Азербайджан", - отметил он.

Х.Акар отметил, что работы в этой сфере успешно продолжаются: "В ближайшие дни будут предприняты дальнейшие шаги. Все нужды Азербайджанской армии будут обеспечены. Азербайджан станет еще безопаснее".

По его словам, основной вопрос – оборона Азербайджана: "Мы интенсивно работаем над этим вопросом, сотрудничаем, наше партнерство продолжается. В этих вопросах, как и в других, мы делаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать наших азербайджанских братьев и сестер".