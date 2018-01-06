 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны поставил перед войсками задачи для подготовки к новому учебному периоду

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    В совещании приняли участие заместители министра, командующие войсками, начальники главного управления министерства, управлений и служб, а также посредством видеосвязи ответственные офицеры и командующие региональными объединениями и частями.

    Министр обороны донес до сведения личного состава предстоящие в новом году задачи, напомнил о поручениях верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    З.Гасанов дал поручения для постоянной подготовки войск к выполнению боевых заданий с целью подготовки в новый учебный период, усовершенствованию боевого и морально-психологического состояния личного состава, а также дал поручения командирам и начальникам в других направлениях. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi