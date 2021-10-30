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Министр обороны на служебном совещании дал поручения войскам

Министр обороны на служебном совещании дал поручения войскам 30 октября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
30 октября 2021 г. 15:32
Министр обороны на служебном совещании дал поручения войскам

30 октября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства.

К заседанию посредством видеосвязи подключились также командиры воинских объединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Поздравив военнослужащих братской Турции с Днем Республики, министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

Была представлена подробная информация о работе по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих.

Была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Министр дал поручения, связанные с подготовкой войск в Азербайджанской Армии, поддержанием боеготовности и бдительности личного состава на высоком уровне, доведением до них правил безопасности и неукоснительным контролем за их соблюдением, уточнением боевых планов, а также уделением пристального внимания вопросам материально-технического обеспечения.

В ходе совещания была отмечена важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, создания военной инфраструктуры, прокладки горных дорог и поддержания их в надлежащем состоянии.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с уделением внимания деятельности подразделений с учетом зимнего периода, в частности, своевременной доставкой необходимых ресурсов подразделениям, несущим службу в горных районах.

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Версия на английском языке Minister of Defense gives instructions to troops during official meeting
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov xidməti müşavirə keçirib, qoşunlara müvafiq tapşırıqlar verib

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