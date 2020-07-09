Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо министру национальной обороны Турции Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики в результате взрыва, произошедшего в провинции Сакарья.

Об этом Report заявили в пресс-службе минобороны.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в результате взрыва, произошедшего во время утилизации пиротехнических средств.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят елясин".