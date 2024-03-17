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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшад Мирзе.
Армия
17 марта 2024 г. 10:13
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшад Мирзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Крайне опечален известием о гибели и ранениях военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов в северо-западном регионе Пакистана. Упокой Аллах души погибших. Мы разделяем боль их близких, выражаем глубокие соболезнования семьям.

Аллах рехмет элесин", - отмечается в соболезновании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verib

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