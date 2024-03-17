Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшад Мирзе.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшад Мирзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Крайне опечален известием о гибели и ранениях военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов в северо-западном регионе Пакистана. Упокой Аллах души погибших. Мы разделяем боль их близких, выражаем глубокие соболезнования семьям.

Аллах рехмет элесин", - отмечается в соболезновании.