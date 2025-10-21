Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    • 21 октября, 2025
    • 19:48
    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений Единство – 2025

    Находящийся с визитом в Узбекистане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, представлявшими нашу страну на совместных региональных учениях "Единство – 2025".

    Как сообщили Report в Минобороны, особо подчеркнув влияние проводимых учений на эффективность совместной региональной деятельности стран, министр обороны высоко оценил боевую подготовку коммандос и расчётов БПЛА Азербайджанской Армии, проявивших высокий профессионализм и мастерство в ходе учений.

    Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что подобные совместные учения являются показателем высокой боеспособности наших армий.

    Министр пожелал участникам учений успехов в дальнейшей службе и выразил удовлетворение высоким уровнем организации совместных региональных учений "Единство – 2025".

