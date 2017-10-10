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    Министр обороны Азербайджана встретился с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси

    Стороны обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 10-го октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем в Минске.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    Стороны обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами, в частности в военной, военно-технической сферах, а также подчеркнули важность расширения тесных взаимоотношений и дальнейшего развития сотрудничества.


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