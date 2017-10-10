Министр обороны Азербайджана встретился с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 10-го октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем в Минске.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Стороны обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами, в частности в военной, военно-технической сферах, а также подчеркнули важность расширения тесных взаимоотношений и дальнейшего развития сотрудничества.