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Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией МИД Финляндии

Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией МИД Финляндии 24 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией по главе с гендиректором управления по России, Восточной Европе и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии Марией Лиивала.
Армия
24 января 2022 г. 13:33
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией МИД Финляндии

24 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией по главе с гендиректором управления по России, Восточной Европе и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии Марией Лиивала.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Приветствуя гостей, министр обороны подробно рассказал о работе, проводимой на освобожденных территориях после Победы, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также о ситуации на азербайджано-армянской границе.

Министр обороны отметил, что азербайджано-финское военное сотрудничество успешно реализуется в рамках Программы НАТО "Партнерство во имя мира".

М.Лиивала подчеркнула важность дальнейшего развития взаимных связей между Финляндией и Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, укреплении мира и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister meets with delegation of Finnish Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Finlandiya XİN-in nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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