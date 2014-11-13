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    Министр обороны Азербайджана наблюдал за военными учениями на Каспии - ФОТО

    Закир Гасанов посетил расположение Военно-морских сил Азербайджана

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым, начался первый этап крупномасштабных совместных военных учений, за которыми наблюдал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящие лица командного состава ВС республики.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, З.Гасанов и руководящие лица Министерства посетили расположение Военно-морских сил Азербайджана, где их встретил исполняющий обязанности командующего ВМС  страны, капитан первого ранга Шахин Мамедов.

    Ш. Мамедов проинформировал министра о сценарии и этапах учений, а также подготовительной работе, проведенной в данном направлении.

    Министр обороны встретился с личным составом кораблей, участвующих в учениях, поинтересовался уровнем подготовительных работ.

    Далее З.Гасанов осмотрел военные корабли, технику и вооружение, а также наблюдал за исполнением поручений, данных в рамках сценария учений. Глава ведомства пожелал успехов военнослужащим.

    Затем корабли вышли в открытое море.

    В учениях принимает участие весь личный состав ВМС Азербайджане, а также части ВВС и ПВО республики. К учениям также привлечены соответствующие корабли МЧС и Государственной пограничной службы.

    Учения, состоящие из трех этапов, завершатся 17 ноября.

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