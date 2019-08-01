Министерство: Участники конкурса Кубок моря-2019 готовы к состязаниям

Экипажи военных кораблей Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Исламской Республики Иран и Военно-морских сил Республики Казахстан, прибывшие в Баку для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», готовы к состязаниям.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе конкурса военные моряки будут состязаться в этапах по «Выполнению артиллерийских стрельб», «Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» и «Морской подготовке», после чего определятся лучшие составы.

В конкурсе «Кубок моря-2019» в качестве наблюдателя примут участие представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.