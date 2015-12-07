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    Министерство обороны: В результате нарушения правил безопасности погиб солдат азербайджанской армии

    В связи со случившимся возбуждено уголовное дело в отношении прапорщика Джейхуна Ахмедова

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате огня открытого прапорщиком Ахмедовым Джейхуном Фахраддин оглу вследствие нарушения правил безопасности и неосторожного применения оружия, погиб солдат Гулиев Адиль Агабала оглу. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации министерства, в связи со случившимся в отношении прапорщика Д.Ахмедова возбуждено уголовное дело, по факту ведется расследование.

    Руководство министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким солдата.

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