Министерство обороны: В результате нарушения правил безопасности погиб солдат азербайджанской армии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате огня открытого прапорщиком Ахмедовым Джейхуном Фахраддин оглу вследствие нарушения правил безопасности и неосторожного применения оружия, погиб солдат Гулиев Адиль Агабала оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, в связи со случившимся в отношении прапорщика Д.Ахмедова возбуждено уголовное дело, по факту ведется расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким солдата.