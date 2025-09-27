Минобороны поделилось видеороликом в связи с Днем памяти

Министерство обороны поделилось видеороликом в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщает Report, в публикации представлена часть обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, а также кадры, отражающие события Отечественной войны.

Представляем вам публикацию: