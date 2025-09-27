Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Минобороны поделилось видеороликом в связи с Днем памяти

    Армия
    • 27 сентября, 2025
    • 09:29
    Минобороны поделилось видеороликом в связи с Днем памяти

    Министерство обороны поделилось видеороликом в связи с 27 сентября - Днем памяти.

    Как сообщает Report, в публикации представлена часть обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, а также кадры, отражающие события Отечественной войны.

    Представляем вам публикацию:

    Видео
    Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıb

