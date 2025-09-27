Минобороны поделилось видеороликом в связи с Днем памяти
Армия
- 27 сентября, 2025
- 09:29
Министерство обороны поделилось видеороликом в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Как сообщает Report, в публикации представлена часть обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, а также кадры, отражающие события Отечественной войны.
Представляем вам публикацию:
