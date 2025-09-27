İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Hərbi
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:25
    Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıb

    Müdafiə Nazirliyi 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətindən bir hissə, eləcə də Vətən müharibəsinin görüntülərini əks etdirən kadrlar yer alıb.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Минобороны поделилось видеороликом в связи с Днем памяти

