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    Между минобороны и Госкомитетом по работе с религиозными структурами подписан план совместных мероприятий на 2017 год

    Согласно документу, установлены место, время проведения мероприятий, ответственные за исполнение структуры и лица

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Между министерством обороны и Госкомитетом по работе с религиозными структурами подписан план совместных мероприятий на 2017 год в целях повышения эффективности борьбы с религиозным радикализмом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно документу, были установлены место, время проведения мероприятий, ответственные за исполнение структуры и лица.

    На встречах, которые будут организованы в течение года в находящихся в подчинении министерства обороны управлениях, объединениях, воинских частях, учебных заведениях особого назначения, планируется проведение мероприятий на темы, посвященные идеям азербайджанства, охране и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, межкультурному сотрудничеству, сотрудничеству между цивилизациями и конфессиями и пр.

    Планируется также организация круглых столов с участием военнослужащих различных категорий, историков, деятелей науки и богословов. 

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