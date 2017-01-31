Между минобороны и Госкомитетом по работе с религиозными структурами подписан план совместных мероприятий на 2017 год

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Между министерством обороны и Госкомитетом по работе с религиозными структурами подписан план совместных мероприятий на 2017 год в целях повышения эффективности борьбы с религиозным радикализмом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно документу, были установлены место, время проведения мероприятий, ответственные за исполнение структуры и лица.

На встречах, которые будут организованы в течение года в находящихся в подчинении министерства обороны управлениях, объединениях, воинских частях, учебных заведениях особого назначения, планируется проведение мероприятий на темы, посвященные идеям азербайджанства, охране и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, межкультурному сотрудничеству, сотрудничеству между цивилизациями и конфессиями и пр.

Планируется также организация круглых столов с участием военнослужащих различных категорий, историков, деятелей науки и богословов.