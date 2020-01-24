Состоялось мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения генерал-майора Ази Асланова

Согласно плану мероприятий, утвержденному министром обороны, в N-ской воинской части состоялось мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в начале мероприятия минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу Родины, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие поведали о славном боевом пути Ази Асланова, подчеркнули заслуги дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова, отметив, что жизненный путь выдающегося полководца является ценным примером для молодого поколения.

Подчеркивалось, что общенациональный лидер Гейдар Алиев неоднократно отмечал исключительную роль Ази Асланова в военной истории страны и издавал распоряжения об увековечивании его памяти. Было отмечено, что эта традиция ныне продолжается президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Мероприятие завершилось концертной программой.