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    Майкл Карпентер: США являются сторонником мира и стабильности в регионе

    С 2002 года США выделили Азербайджану более 60 млн долларов в связи с вопросами обороны и безопасности

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "США являются сторонником мира и стабильности в регионе".

    Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель помощника секретаря обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

    М.Карпентер подчеркнул, что 31 декабря обсудил этот вопрос с официальными представителями Азербайджана. "Могу сказать, что с 2002 года США выделили Азербайджану более 60 млн долларов в связи с вопросами обороны и безопасности", - напомнил представитель США. 

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