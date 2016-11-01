Майкл Карпентер: США являются сторонником мира и стабильности в регионе

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "США являются сторонником мира и стабильности в регионе".

Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель помощника секретаря обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

М.Карпентер подчеркнул, что 31 декабря обсудил этот вопрос с официальными представителями Азербайджана. "Могу сказать, что с 2002 года США выделили Азербайджану более 60 млн долларов в связи с вопросами обороны и безопасности", - напомнил представитель США.