Контрабандисты из Ирана открыли огонь по азербайджанским пограничникам

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана.

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 12 августа в 01:55 в Ярдымлинском районе на служебной территории погранзаставы близ села Деман пограннаряд заметил двух неизвестных, направляющихся со стороны Ирана. По команде "К оружию" служебная территория была перекрыта.

Нарушителям границы был отдан приказ остановиться, произведен предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушители открыли огонь и попытались сбежать. Пограннаряд применил оружие, один из нарушителей получил ранение, второму удалось сбежать.

Расследование выявило, что задержанным оказался гражданин Ирана Надирзаде Агаджан Насир оглу, 1972 г.р.

На территории был обнаружен пакет с 7 кг 935 г марихуаны, пистолет и патроны к нему.

По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия.