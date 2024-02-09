Коммандос выполнили задачи в рамках занятий по тактико-специальной подготовке

Подразделения коммандос выполнили различные задачи в рамках занятий по тактико-специальной подготовке.

Подразделения коммандос выполнили различные задачи в рамках занятий по тактико-специальной подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий, состоящих из пяти этапов, были выполнены мероприятия по продвижению к цели тактическими методами передислокации и сбору разведданных.

Затем коммандос выполнили задачи по приближению штурмовых подгрупп к объекту, совершению налета и сосредоточения у цели.

В ходе занятий, проведенных на труднопроходимой местности в суровых климатических условиях, коммандос продемонстрировали высокий профессионализм, сообщили в Минобороны.