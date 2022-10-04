Боец коммандос: Мы разгромили армянскую военную часть в Джебраиле

Во время Отечественной войны мы разгромили армянскую военную часть в Джебраильском районе.

Во время Отечественной войны бойцы подразделения коммандос разгромили армянскую военную часть в Джебраильском районе.

Об этом Report рассказал военнослужащий сухопутных войск (коммандос) министерства обороны Сахил Иманзаде.

Он отметил, что в Отечественную войну был солдатом-связистом в N-ской воинской части министерства обороны: “В то время я был срочником. 27 сентября мы перешли в наступление в направлении села Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района. Здесь мы провели подготовку. Затем начали действовать в соответствии с заданиями от высшего командования. Один из наших первых тяжелых боев был в направлении села Дашкесан Джебраильского района. Моя работа заключалась в оказании помощи в обеспечении связи между подразделениями, отрядами, группами. Я старался выполнить свой долг. В боях за освобождение села Дашкесан у нас были шехиды и раненые. После того как мы очистили село от врага, армянские диверсионные группы снова попытались перейти в контрнаступление. У них были воинские части в селе Дашкесан. Они пытались снова захватить военную часть. Но мы не допустили этого, противник был остановлен и полностью уничтожен.

На меня тяжело подействовала потеря капитана Арзу Искендерова. Он был прекрасным человеком и бесстрашным бойцом. К сожалению, Арзу подорвался на установленной армянами мине в боях на Ходжавендском направлении. Терять боевого товарища, с которым сражались плечом к плечу, очень тяжело".

Боец рассказал, что они каждую минуту ждут приказа Верховного главнокомандующего: "Слава Аллаху, мы освободили наши земли, которые почти 30 лет находилась под оккупацией врага. И все же я готов сражаться, если армяне вновь позарятся на наши территории или попытаются совершить провокации. Для меня было большой честью участвовать в Отечественной войне.

Я горжусь своей службой в воинской части коммандос сухопутных войск Министерства обороны. С детства я мечтал служить в азербайджанской армии и стать разведчиком. Слава Аллаху, что я осуществил свою мечту. Подготовка в наших подразделениях весьма высокопрофессиональная, мы постоянно проходим различные обучения и тренинги. Я горжусь азербайджанской армией”.

Иманзаде отметил, что за мужество, проявленное в Отечественной войне, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил его 5 медалями: “За отличие в боях я награжден медалями “За освобождение Джебраила”, “За освобождение Физули”, “За освобождение Ходжавенда”, “За освобождение Лачына” и “Участник Отечественной войны”.