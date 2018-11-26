Командующий Военно-воздушными силами Азербайджана находится с визитом в Пакистане

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с заместителем министра обороны – командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Рамизом Таировым находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, Азербайджанская делегация примет участие в 10-oй Международной оборонной выставке и семинаре "İDEAS-2018", которые пройдут в городе Карачи с 27 по 30 ноября.