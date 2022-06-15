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Командующий: В Азербайджане и Турции запланировано проведение более 20 совместных военных учений

Командующий: В Азербайджане и Турции запланировано проведение более 20 совместных военных учений "В течение этого года запланировано проведение более 20 совместных учений как в Азербайджане, так и в Турции. Несколько из них уже проведены".
Армия
15 июня 2022 г. 15:55
Командующий: В Азербайджане и Турции запланировано проведение более 20 совместных военных учений

"В течение этого года запланировано проведение более 20 совместных учений как в Азербайджане, так и в Турции. Несколько из них уже проведены".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он отметил, что подобные учения имеют большое значение с точки зрения военного сотрудничества и укрепления братства между нашими народами.

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Версия на азербайджанском языке Komandan: "Bu il Azərbaycan və Türkiyədə 20-dən çox birgə hərbi təlimin keçirilməsi planlaşdırılıb"

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