Командующий: В Азербайджане и Турции запланировано проведение более 20 совместных военных учений

"В течение этого года запланировано проведение более 20 совместных учений как в Азербайджане, так и в Турции. Несколько из них уже проведены".

"В течение этого года запланировано проведение более 20 совместных учений как в Азербайджане, так и в Турции. Несколько из них уже проведены".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он отметил, что подобные учения имеют большое значение с точки зрения военного сотрудничества и укрепления братства между нашими народами.