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Командующий Сухопутными войсками побывал в воинских частях

Командующий Сухопутными войсками побывал в воинских частях По поручению Министра обороны заместитель министра обороны-командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев по случаю праздников посетил подведомственные командованию воинские части.
Армия
31 декабря 2021 г. 16:27
Командующий Сухопутными войсками побывал в воинских частях

По поручению Министра обороны заместитель министра обороны-командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев по случаю праздников посетил подведомственные командованию воинские части.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Заместитель министра поинтересовался социально-бытовыми условиями и условиями службы личного состава.

Личному составу были переданы поздравления Министра обороны по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Генерал-лейтенант Э.Эфендиев дал соответствующие поручения по повышению бдительности, особенно в праздничные дни, организации боевого дежурства и службы войск, дальнейшему наращиванию боеспособности личного состава.

В заключение военнослужащим были вручены праздничные гостинцы, награждены отличившиеся на военной службе.

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Версия на английском языке ФотоCommander of Land Forces visits military units
Версия на азербайджанском языке ФотоKomandan Quru Qoşunlarına ayıq-sayıqlığın artırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib

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