Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026
Армия
- 08 мая, 2026
- 12:40
Командующий силами жандармерии Турции Юсуф Кенан Топчу и начальник полиции Стамбула Селами Йылдыз посетили азербайджанский стенд на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, они ознакомились с представленными на стенде системами вооружений, беспилотными летательными аппаратами и другой продукцией оборонпрома Азербайджана.
Азербайджанские представители предоставили им подробную информацию о продукции, производимой азербайджанскими предприятиями оборонной промышленности, современных технологических решениях и военно-технических возможностях.
