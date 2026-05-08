Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026

Командующий силами жандармерии Турции Юсуф Кенан Топчу и начальник полиции Стамбула Селами Йылдыз посетили азербайджанский стенд на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, они ознакомились с представленными на стенде системами вооружений, беспилотными летательными аппаратами и другой продукцией оборонпрома Азербайджана.

Азербайджанские представители предоставили им подробную информацию о продукции, производимой азербайджанскими предприятиями оборонной промышленности, современных технологических решениях и военно-технических возможностях.