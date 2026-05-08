Türkiyəli komandan "SAHA 2026" sərgisində Azərbaycan stendini ziyarət edib
Hərbi
- 08 may, 2026
- 12:19
Türkiyənin Jandarma Qüvvələrinin komandanı Yusuf Kənan Topçu və İstanbulun Polis rəisi Selami Yıldız "SAHA 2026" sərgisində Azərbaycan stendini ziyarət ediblər.
"Report"un Türkiyəyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, türkiyəli rəsmilər stenddə nümayiş etdirilən silah sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları və digər müdafiə sənayesi məhsulları ilə yaxından tanış olublar.
Azərbaycan nümayəndələri onlara yerli müdafiə sənayesi müəssisələrinin istehsal etdiyi məhsullar, müasir texnoloji həllər və hərbi-texniki imkanlar barədə ətraflı məlumat veriblər.
