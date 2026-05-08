İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Türkiyəli komandan "SAHA 2026"  sərgisində Azərbaycan stendini ziyarət edib

    Hərbi
    • 08 may, 2026
    • 12:19
    Türkiyəli komandan SAHA 2026  sərgisində Azərbaycan stendini ziyarət edib

    Türkiyənin Jandarma Qüvvələrinin komandanı Yusuf Kənan Topçu və İstanbulun Polis rəisi Selami Yıldız "SAHA 2026" sərgisində Azərbaycan stendini ziyarət ediblər.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, türkiyəli rəsmilər stenddə nümayiş etdirilən silah sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları və digər müdafiə sənayesi məhsulları ilə yaxından tanış olublar.

    Azərbaycan nümayəndələri onlara yerli müdafiə sənayesi müəssisələrinin istehsal etdiyi məhsullar, müasir texnoloji həllər və hərbi-texniki imkanlar barədə ətraflı məlumat veriblər.

    SAHA 2026 Müdafiə, Aviasiya və Kosmik Sənaye Sərgisi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Texnoloji həllər
    Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:39

    Qazaxıstan Parlamenti birpalatalı Qurultayın yaradılmasını təsdiqləyib

    Region
    12:35
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    12:33

    "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"

    Futbol
    12:28
    Foto

    AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edib

    Fərdi
    12:27

    Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:23

    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    İncəsənət
    12:21

    Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti