Китай вышел на третье место в мире по экспорту вооружений

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ В 2014 году Китай стал третьей страной мира по экспорту вооружений, обогнав по объему поставок за рубеж Германию и Францию, считают эксперты Стокгольмского института исследований проблем мира.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по данным института, с 2010 по 2014 год экспорт Китаем оружия вырос на 16% по сравнению с предыдущим пятилетием.

Доля США в мировой торговле оружием составляет 31%, России - 27%, отметили эксперты. На долю Германии и Франции приходится примерно по 5%, Китай опережает их лишь незначительно.

Около двух третей экспорта Китаем оружия приходится на страны Азии, 41% азиатского экспорта поглощает Пакистан, за ним следуют Бангладеш и Мьянма. Китайское оружие покупают также 18 африканских государств, отмечают в Стокгольмском институте исследований проблем мира.