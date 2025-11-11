Керим Велиев выразил соболезнования Сельчуку Байрактароглу
Армия
- 11 ноября, 2025
- 17:58
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев выразил соболезнования начальнику Генерального штаба ВС Турции генералу армии Сельчуку Байрактароглу.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.
"Меня глубоко опечалила весть о крушении военного-транспортного самолета C130, следовавшего из Азербайджана в Турцию, на грузино-азербайджанской границе. Выражаю соболезнования семьям погибших военнослужащих", - говорится в соболезновании.
