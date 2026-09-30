Керим Велиев встретился с военной делегацией Туркменистана

Военная делегация Вооруженных сил Туркменистана прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке (ADEX-2026).

Как сообщили Report сообщили в Минобороны, в рамках выставки первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Туркменистана полковником Беймуратом Солтановым.

Генерал-полковник К. Велиев отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с военными структурами тюркских стран.

Б. Солтанов, в свою очередь, отметил, что связи между двумя государствами основаны на дружбе, братстве и общих историко-культурных корнях.