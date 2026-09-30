Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Керим Велиев встретился с военной делегацией Туркменистана

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 20:07
    Керим Велиев встретился с военной делегацией Туркменистана

    Военная делегация Вооруженных сил Туркменистана прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке (ADEX-2026).

    Как сообщили Report сообщили в Минобороны, в рамках выставки первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Туркменистана полковником Беймуратом Солтановым.

    Генерал-полковник К. Велиев отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с военными структурами тюркских стран.

    Б. Солтанов, в свою очередь, отметил, что связи между двумя государствами основаны на дружбе, братстве и общих историко-культурных корнях.

    Керим Велиев Беймурат Солтанов Азербайджано-туркменистанские отношения Оборонное партнерство
    Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Türkmənistanın hərbi nümayəndə heyəti ilə görüşüb
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets Turkmenistan's military delegation
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