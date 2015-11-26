На Каспии пройдет международное военно-морское учение с участием Азербайджана, Казахстана и России

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия России в 2016 году проведет два десятка учений, в том числе международное военно-морское учение с Казахстаном и Азербайджаном. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"В 2016 учебном году приоритетными задачами для моряков Каспийской флотилии станет участие в трёхстороннем международном военно-морском казахстанско-азербайджанско-российском учении под руководством главнокомандующего ВМФ РФ. Всего же запланировано провести около 20 различных учений", — отметили в пресс-службе.