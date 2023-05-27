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Ильхам Алиев принял участие в открытии военного госпиталя в Кяльбаджаре

Ильхам Алиев принял участие в открытии военного госпиталя в Кяльбаджаре 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии военного госпиталя в Кяльбаджаре.
Армия
27 мая 2023 г. 21:54
Ильхам Алиев принял участие в открытии военного госпиталя в Кяльбаджаре

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии военного госпиталя в Кяльбаджаре.

Как передает Report, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в военном госпитале.

Было сообщено, что Кяльбаджарский военный госпиталь, созданный на территории 3,6 гектара, рассчитан на 180 коек в мирное время. При боевой ситуации количество коек можно увеличить до 300. В военном госпитале, оснащенном современными цифровыми медицинскими приборами и оборудованием, основанными на искусственном интеллекте, построены поликлиника, первый лечебный корпус, состоящий из терапевтического, хирургического, анестезиолого-реанимационного отделений, второй лечебный корпус, включающий отделения инфекционных и кожных заболеваний, а также здание штаба, станция для постоянного обеспечения медицинским кислородом, прачечная-котельная, контрольно-пропускной пункт.

В поликлиническом отделении открыты офтальмологический, отоларингологический, кардиологический, стоматологический, неврологический, психиатрический, физиотерапевтический и другие кабинеты. В отделении скорой помощи имеются все условия для оказания первой помощи.

В госпитале функционируют две операционные. В лечебных корпусах созданы все условия для оказания военнослужащим квалифицированных медицинских услуг. Лабораторное отделение отвечает самым высоким стандартам. Здесь благодаря применению современных лабораторных методов обследования можно проводить клинические, биохимические и микробиологические анализы.

Кяльбаджарский военный госпиталь также оснащен установкой биологической очистки, запасным генератором, UPS для непрерывности хирургических операций, централизованными системами водоснабжения, отопления и другими коммуникационными системами.В автопарке военного госпиталя имеются реанимобили, машины скорой помощи для эвакуации больных в условиях бездорожья, автомобили для оказания военнослужащим медицинских услуг в полевых условиях. На прилегающей к военному госпиталю территории проделаны работы по озеленению и благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Kəlbəcərdə hərbi hospitalın açılışında iştirak edib

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