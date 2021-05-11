Ильхам Алиев: Нахчыван всегда будет защищен на должном уровне

«Как я уже сказал, мы не хотели афишировать Гюннютскую операцию. Но после этого журналисты уже свергнутой власти Армении сняли наши новые посты, выложили это в интернет, распространили, после чего в Армении началась шумиха. Тогда я сказал: в таком случае

«Как я уже сказал, мы не хотели афишировать Гюннютскую операцию. Но после этого журналисты уже свергнутой власти Армении сняли наши новые посты, выложили это в интернет, распространили, после чего в Армении началась шумиха. Тогда я сказал: в таком случае почему мы должны это скрывать? Я поручил председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики дать информацию, отправить съемочную группу, которая поехала и увидела эти высоты».

Как передает Report, об этом 10 мая в интервью Азербайджанскому телевидению заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Гюннютская операция продемонстрировала потенциал нахчыванской армии, азербайджанской армии. Военнослужащие нахчыванской армии – как спецназовцы, так и военнослужащие других формирований принимали активное участие во Второй Карабахской войне, были шехиды, они проявили большую самоотверженность. Как вам известно, из Нахчывана в Баку были переброшены специальные группы. В то же время должен сказать, то есть, уже могу сообщить, что часть оружия и боеприпасов, находившихся в нахчыванской армии, была доставлена в Баку и отправлена во фронтовую зону.

Сегодня мы обеспечиваем запасы того самого оружия и боеприпасов, но было и такое. Поэтому Нахчыванской Автономной Республике принадлежит огромная роль как в охране границ республики, так и укреплении армейского потенциала нашей страны в целом, Нахчыван всегда будет защищен на должном уровне», - заявил глава государства.