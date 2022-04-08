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Ханлар Велиев: В Азербайджане сократилось число преступлений на военной службе

Ханлар Велиев: В Азербайджане сократилось число преступлений на военной службе 8 апреля Военная прокуратура Азербайджана провела расширенное заседание коллегии с участием руководящих работников Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Внутренних войск МВД и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную
Армия
8 апреля 2022 г. 17:06
Ханлар Велиев: В Азербайджане сократилось число преступлений на военной службе

8 апреля Военная прокуратура Азербайджана провела расширенное заседание коллегии с участием руководящих работников Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Внутренних войск МВД и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, сначала участники заседания почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, и пожелали ветеранам выздоровления.

Выступая на заседании коллегии, заместитель генерального прокурора - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев отметил, что преступления на военной службе из года в год сокращаются, в частности, по сравнению с 2020 годом нарушения субординации в 2021 году сократились на 6%, нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности - на 42,4%, случаев уклонения от военной службы - 25%, нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих - 20,8%, злоупотребление служебным положением - 17,6%, умышленные тяжкие телесные повреждения - 25%, случаи самоубийства сократились на 12,5%.

Военный прокурор также отметил, что в первом квартале 2022 года не было зарегистрировано преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих и халатным отношением к службе.

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Версия на азербайджанском языке Xanlar Vəliyev: "Ötən il hərbi cinayətlərin sayı azalıb"

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