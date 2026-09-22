Гюльсум Рзаева: Турция станет страной с самым широким представительством на ADEX

Турция станет страной с самым широким представительством на выставках ADEX и Securex Caspian.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела международного стратегического сотрудничества аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджана Гюльсум Рзаева на пресс-конференции, посвящённой выставкам ADEX и Securex Caspian.

Она отметила, что, турецкая компания Roketsan является главным спонсором ADEX, а американская компания Northrop Grumman - партнером-спонсором страны.

По словам Рзаевой, помимо Азербайджана, на выставках национальными павильонами представлены США, Германия, Беларусь, Бельгия, ОАЭ, Болгария, Великобритания, Бразилия, Южная Корея, Чехия, Китай, Франция, Испания, Италия, Литва, Венгрия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Турция, Украина и другие страны.

Представитель министерства отметила, что в этом году особенно примечательно активное участие США в ADEX 2026:

"Такие американские компании, как Northrop Grumman, SIG SAUER, Lockheed Martin, Vantor и Ondas, впервые будут представлены на выставке. Из Германии впервые примут участие Rheinmetall и Rohde & Schwarz, из Великобритании - BAE Systems и другие компании".

Г. Рзаева подчеркнула, что Турция станет страной с самым широким представительством на этих выставках:

"Среди традиционных международных участников выставок также присутствуют такие компании, как Roketsan, Aselsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries (TAI) и Havelsan из Турции, Leonardo из Италии, CSG из Чехии, EDGE Group из ОАЭ и INDRA из Испании".