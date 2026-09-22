Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Гюльсум Рзаева: Турция станет страной с самым широким представительством на ADEX

    Армия
    • 22 сентября, 2026
    • 11:54
    Гюльсум Рзаева: Турция станет страной с самым широким представительством на ADEX

    Турция станет страной с самым широким представительством на выставках ADEX и Securex Caspian.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела международного стратегического сотрудничества аппарата Министерства оборонной промышленности Азербайджана Гюльсум Рзаева на пресс-конференции, посвящённой выставкам ADEX и Securex Caspian.

    Она отметила, что, турецкая компания Roketsan является главным спонсором ADEX, а американская компания Northrop Grumman - партнером-спонсором страны.

    По словам Рзаевой, помимо Азербайджана, на выставках национальными павильонами представлены США, Германия, Беларусь, Бельгия, ОАЭ, Болгария, Великобритания, Бразилия, Южная Корея, Чехия, Китай, Франция, Испания, Италия, Литва, Венгрия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Турция, Украина и другие страны.

    Представитель министерства отметила, что в этом году особенно примечательно активное участие США в ADEX 2026:

    "Такие американские компании, как Northrop Grumman, SIG SAUER, Lockheed Martin, Vantor и Ondas, впервые будут представлены на выставке. Из Германии впервые примут участие Rheinmetall и Rohde & Schwarz, из Великобритании - BAE Systems и другие компании".

    Г. Рзаева подчеркнула, что Турция станет страной с самым широким представительством на этих выставках:

    "Среди традиционных международных участников выставок также присутствуют такие компании, как Roketsan, Aselsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries (TAI) и Havelsan из Турции, Leonardo из Италии, CSG из Чехии, EDGE Group из ОАЭ и INDRA из Испании".

    Гюльсум Рзаева ADEX-2026
    Gülsüm Rzayeva: Türkiyə ADEX-də ən geniş təmsilçiliyə malik ölkə olacaq
    Türkiye to have largest representation at ADEX and Securex Caspian exhibitions

    Последние новости

    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСК

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:13

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    19:58

    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей