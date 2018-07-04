Группа военнослужащих минобороны посетила село Алханлы Физулинского района

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Согласно поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, группа военнослужащих минобороны Азербайджана, прибыв в село Алханлы Физулинского района, посетила могилы полуторогодовалой Захры и ее бабушки, которые стали жертвами осуществленной год тому назад армянской провокации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны.

Заслуженный деятель искусств, президентский пенсионер, полковник Абдулла Гурбани, говоря о произошедшей год назад трагедии, напомнил, что в свое время армянские дашнаки проявили агрессию против нашего народа, убивая ни в чем не повинных людей - они не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Так было и в начале прошлого века, так продолжается и сегодня, потому что армяне продолжают вынашивать свои коварные планы. Безразличие, проявляемое международными организациями, то, как они молча взирают на кровавые преступления армян, совершенные в Ходжалы и других районах, на истязания и убийства армянскими палачами мирных азербайджанских жителей, в особенности невинных детей, служат на руку распоясавшимся агрессорам-оккупантам.

Убийство маленькой Захры вызвало яростный, праведный гнев всего азербайджанского народа, и потому Азербайджанская Армия с лихвой отомстила врагу за смерть маленькой девочки и ее бабушки.

Начальник Управления по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу министерства обороны генерал-майор Расим Алиев выразил соболезнования и пожелал семье Гулиевых терпения. Начальник управления отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наша Армия в скором времени восстановит территориальную целостность нашей страны, и что беженцы и вынужденные переселенцы смогут вернуться на родные земли, и тогда души всех наших шехидов, в том числе и маленькой Захры, возрадуются на небесах.

Затем у могилы Захры произнесли речь полковник Эльшад Абилов, представитель Исполнительной власти села Алханлы Ильхам Исрафилов и другие. Все они выразили уверенность в том, что в скором времени мы отомстим армянам за всех наших шехидов.

Дедушка Захры Салман-киши поблагодарил руководство министерства обороны за оказанное внимание и почтение памяти его внучки и супруги.