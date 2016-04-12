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    Группа азербайджанских миротворцев отбыла в Афганистан

    В группу входят 42 человека

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Для деятельности в составе новой не боевой миссии "Решительная поддержка", осуществляемой НАТО с января 2015 года в Исламской Республике Афганистан, согласно плану в ротационном порядке в Афганистан были отправлены 42 человека, в том числе 38 солдат Вооруженных сил Азербайджана, 2 военных врача и 2 офицера, квалифицированные по работам по укреплению инженерно-фортификационных сооружений.

    Об этом Report заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

    Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 января 2002 года. 

    На данный момент в миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 2 военных врача и 2 офицера, квалифицированные по работам по укреплению инженерно-фортификационных сооружений.

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