Группа азербайджанских миротворцев отбыла в Афганистан

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Для деятельности в составе новой не боевой миссии "Решительная поддержка", осуществляемой НАТО с января 2015 года в Исламской Республике Афганистан, согласно плану в ротационном порядке в Афганистан были отправлены 42 человека, в том числе 38 солдат Вооруженных сил Азербайджана, 2 военных врача и 2 офицера, квалифицированные по работам по укреплению инженерно-фортификационных сооружений.

Об этом Report заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 января 2002 года.

На данный момент в миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 2 военных врача и 2 офицера, квалифицированные по работам по укреплению инженерно-фортификационных сооружений.