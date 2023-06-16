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ГПС о состоянии раненого в результате армянской провокации

ГПС о состоянии раненого в результате армянской провокации 16 июня заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев по поручению начальника ГПС навестил военнослужащего Эльшана Рустамова, раненного в результате армянской провокации на Лачынском пропускном пункте и
Армия
16 июня 2023 г. 16:23
ГПС о состоянии раненого в результате армянской провокации

16 июня заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев по поручению начальника ГПС навестил военнослужащего Эльшана Рустамова, раненного в результате армянской провокации на Лачынском пропускном пункте и проходящего лечение в Клиническом медцентре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

По словам врачей, состояние военнослужащего стабильное, угрозы для жизни нет.

Военнослужащий выразил благодарность руководству Государственной пограничной службы и медицинскому персоналу Клинического медицинского центра за внимание и заботу. Он отметил, что по завершении лечения вернется на службу.

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