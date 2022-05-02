Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области

14:41

Вооруженные силы Украины контролируют 50% Донецкой области.

Об этом сотруднику Восточно-Европейского бюро Report в Донбассе сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Он сказал, что ситуация в области остается напряженной: "По всему фронту продолжаются военные действия, перестрелки. Город Волноваха был полностью разрушен. В настоящее время позиции вооруженных сил Украины передислоцированы в районы, которые нуждаются в усилении. Боевые действия идут в районе Авдеевки, Марьинки, Краматорска, Славянска, Лимана. Укреплены позиции Вооруженных сил Украины".

П.Кириленко подчеркнул, что они способны удерживать свои позиции до тех пор, пока это необходимо, и по возможности, перейти в контрнаступление: "В целом, по состоянию на сегодняшний день, на территории области было убито 258 человек, ранено 854 человека. Вооруженные силы Украины контролируют 50% территории области. Что касается территорий, которые российская сторона оккупировала, то исходя из имеющейся у нас информации и действий российской стороны, можно сказать, что над городом Мариуполем продолжает развеваться украинский флаг. 90% города разрушено".

Глава администрации области отметил, что аналогичная ситуация и в городе Волноваха: "Город полностью разрушен. По этой причине вооруженные силы Украины переместились на позиции, откуда они могут лучше организовать оборону, чтобы после получения соответствующей поддержки и перегруппировки они могли перейти в контрнаступление".

Представляем фоторепортаж нашего сотрудника с Донбасса.